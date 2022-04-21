وبهذه المناسبة، سيتم طرح دمية باربي على هيئة الملكة، وسيوزع القصر صورة جديدة للملكة مع مهرين أبيضين في قلعة وندسور.

وترتدي الدمية ثوبا باللون العاجي ووشاحا أزرق اللون مزينا بنماذج مصغرة لأوسمة وأشرطة.

وتضع الدمية أيضا تاجا مماثلا لذلك الذي ارتدته إليزابيث في يوم زفافها.

وانضم وزراء حكومة البلاد لأفراد من العائلة المالكة في إرسال أفضل تمنياتهم للملكة، وفقما ذكرت "رويترز".

وقلصت إليزابيث أغلب مهامها العامة هذا العام بسبب مخاوف على صحتها، وستقضي عيد ميلادها في ساندرينغهام في مقاطعة نورفولك.

وكتب حفيدها الأمير وليام وزوجته كيت على تويتر يقولان "تشكل إلهاما للكثيرين في أنحاء المملكة المتحدة والكومنولث والعالم، والاحتفال خاص بشكل استثنائي لأنه في عام اليوبيل البلاتيني لحكمها".

وأصبحت إليزابيث الملكة على بريطانيا وأكثر من 12 منطقة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا بعد موت والدها الملك جورج السادس في السادس من فبراير 1952 لدى وجودها في كينيا ضمن جولة عالمية.

وأبلغها بوفاة والدها زوجها الأمير فيليب الذي توفي العام الماضي عن 99 عاما بعد أن قضى أكثر من سبعة عقود بجانبها.

وعندما اعتلت العرش كان جوزيف ستالين هو الذي يحكم الاتحاد السوفياتي وماو تسي تونغ يحكم الصين وهاري ترومان رئيسا للولايات المتحدة بينما كان ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا.