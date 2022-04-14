ونشر عدد من مستخدمي فيسبوك، صور للمخلوق البحري على شواطئ أستراليا، وظهر باللون الأصفر الفاقع، يشبه حيوان فرس النهر.

وكشف مصادر لاحقة أن الكائن هو "تنين البحر"، أو "سي دراغون"، وعثر عليه على شواطئ مختلفة في نيو ساوث ويلز الأسترالية، بعد فترة هطول أمطار كثيفة.

وقالت مواطنة أسترالية اعتادت على ارتياد الشواطئ، لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد، إنها اكتشفت 7 من كائنات "تنين البحر" في غضون أسبوع.

وقالت: "أول واحد وجدته كان بين الحياة والموت، باللون البرتقالي والأصفر والأرجواني. خلال اليومين التاليين ظللت أجد المزيد والمزيد".

وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تم العثور على أكثر من 20 "تنين بحر" نافقا عبر شواطئ سيدني، وفقا لأستاذ البيئة البحرية بجامعة سيدني للتكنولوجيا، الدكتور ديفيد بوث.

ويعتقد الدكتور بوث، أن عدد حالات نفوق الكائن قد زادت "نتيجة لمزيج من الطقس الصادم، والملوثات المنتشرة في المحيط، وعمليات ركوب الأمواج الكبيرة".