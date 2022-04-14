وكان خافيير رودريغيز يقود سيار تسلا من الطراز الثالث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما تعطلت فجأة شاشة السيارة، بسحب ما قال لقناة (KABC) التلفزيونية المحلية في الولاية.

وأضاف أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، إذا توقف الشاشة عندما كانت سرعة السيارة عند حدود 133 كيلومترا في الساعة.

وذكر أن الشاشة الرئيسية لم تعد تعمل في ذلك الوقت، بما في ذلك أزرار الانعطاف وأضواء الخطر.

ويتذكر: "لاحظت بأن الجو بدأ يسخن في السيارة، وبدأت رائحة غريبة تفوح فيها".

وقال إن حالة من القلق سيطرت عليه، لأنه إن فقد فرمل الحركة فلن يتمكن من إعادة السيارة إلى السرعة المطلوبة لمواكبة حركة المرور السريعة حوله.

ولم تستجب دواسة الطاقة في السيارة، لكن لحسن الحظ كانت دواسة الفرملة تعمل، غير أن ذلك لم يزل القلق من قلبه.

وفي النهاية، تمكن من الخروج من الطريق، وبعد عدة دقائق أعاد تشغيل السيارة، وساعده ضابط شرطة على الخروج من الطريق السريع وسحب السيارة.

وذكر أن شركة تسلا أبلغته في وقت لاحق بأنها أصلحت السيارة بشكل افتراضي.

ومع ذلك، يشعر الرجل الأميركي بالقلق من مزايا الأمان في السيارة يمكن أن تتسبب في إغلاق الكمبيوتر الموجود على متن السيارة دون سابق إنذار.

ولم تعلق شركة تسلا على هذه الحادثة حتى الآن.

وواجهت الشركة مشكلات كثيرة في سياراتها الكهربائية، واضطرت إلى إصلاح أعطال بالجملة أصابتها، وتضمن الأمر استدعاء مئات الآلاف من هذه السيارات.