وقال المدعي العام محمد حسيني كما نقلت وكالة الأنباء تسنيم عنه "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور بمحافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".

وأضاف المدعي أن "العائلات جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث بدون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.

وتابع حسيني أن "الشابات عبرن عن ندم وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملا يخالف الأعراف الاجتماعية"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في المسألة.

ويحظر القانون الساري حاليا في إيران منذ ثورة عام 1979، الرقص علنا، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.

وقال خبراء قانون ايرانيون إن "الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك".

وأضافوا: "لكن، إذا رقص أحدهم علنا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته".