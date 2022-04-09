العمل من تأليف وإخراج محمود الحديني، الحائز على عشرات الجوائز الفنية، من أبرزها جائزة الدولة التشجيعية و4 تكريمات من المهرجان القومي للمسرح. ويحاول في مسلسله الجديد التوغل داخل حياة صناع المحتوى على الإنترنت، ليرصد تأثير الحياة الافتراضية على حياتهم.

وقال الحديني لموقع "سكاي نيوز عربية": "راودتني فكرة العمل عقب تفشي فيروس كورونا ودخول الجميع في عزلة، كان العالم يتجه بصورة أكبر إلى الإنترنت والسوشيال ميديا ومتابعة اليوتيوبرز. شعرت بأهمية رصد وتحليل تهافت الناس على تلك التجارب وطرح تساؤلات حول الطريقة الأمثل لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي".

الاقتراب من "اليوتيوبرز"

وتابع المخرج الثلاثيني لموقع "سكاي نيوز عربية": "اقتربت أكثر من هذا العالم على مدار شهور، تابعت بدقة يوتيوبرز يظهرون يوميا في (لايف) أمام الملايين للحديث عن حياتهم الشخصية، دونت ملاحظاتي حول سلوكياتهم وطبيعتهم النفسية وطريقتهم في التعبير عن أنفسهم، اختمرت الأحداث داخل عقلي وبات الوقت سانحا لكتابة المسلسل".

وأردف: "عرضت القصة على فريقي من أبطال مسرحية (1980 وأنت طالع)، وبدا الحماس عليهم وترحيبهم للمشاركة في العمل الرمضاني. التقينا كثيرا لإجراء بروفات على كافة التفاصيل، مثل اختيار الدور المناسب لكل ممثل وتحديد أماكن التصوير وتوفير المعدات المطلوبة لخروج العمل بنتيجة مرضية".

وكانت مسرحية "1980 وأنت طالع" قد عرضت للمرة الأولى عام 2012 لتحقق نجاحا باهرا وتحصل على إشادة من كبار الفنانين، واستمرت في المسارح المصرية لنحو 8 أعوام نظرا للإقبال الشديد عليها.

ورغم توقفها، لكن أعضاء الفرقة يحرصون على التعاون من حين لآخر في أعمال فنية مستقلة، من بينها "سجن اختياري"، وهو أول مسلسل تلفزيوني على "يوتيوب" في عام 2018.

دعم نجم كبير

وعن الصعوبات التي واجهت فريق العمل خلال التجربة، يقول المخرج لموقع "سكاي نيوز عربية": "لم نحصل على دعم من شركات الإنتاج، فقد كانت ميزانية المسلسل مستقلة، وشارك كل عضو في الفريق بمبلغ مادي لخروج العمل إلى النور، ولم يتقاضَ أي فنان أجرا نظير جهده أثناء التصوير".

ولفت إلى أن الفريق تلقى دعما من الفنان أحمد أمين، بتوفير موقع تصوير لاستخدامه في العديد من المشاهد".

وثمن الحديني القرار النبيل لصناع "لايف شو" بالمشاركة في إنتاجه، موضحا أن الجهد المبذول في العمل "كان يحتاج إلى ملايين الجنيهات من أجل تنفيذه"، مشيرا إلى سعادته بخروجه في أفضل صورة ممكنة.

واسترسل مخرج "لايف شو": "المسلسل مكون من 16 حلقة فقط، وبعد تجهيزه للعرض استبعدنا ظهوره على شاشات التلفزيون، فنحن نستهدف شريحة الشباب لمشاهدة العملة وأفضل والمنصات والتطبيقات هي الوسائل الأنسب بالنسبة لهم، لذلك قمنا بنشر العمل على يوتيوب، ومنذ اليوم الأول لعرضه حققنا نسب مشاهدة عالية، ونطمح في المزيد بعد شهر رمضان".

انضمام إعلامية

وعن انضمام الإعلامية سالي سعيد إلى أبطال المسلسل، قال الحديني: "سعداء بمشاركتها المتميزة في (لايف شو)، فهي مذيعة ناجحة وفي الوقت نفسه طالبة بمعهد الفنون المسرحية، وقد وضعت التمثيل هدفا رئيسيا في حياتها وشاركت بالعديد من الورش، وتقوم بتطوير أدائها دائما، لذلك كان التعاون مثمرا".

واختتم الحديني حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "سعيد للغاية بردود الفعل الواسعة التي نتلقاها يوميا من جمهور المسلسل على منصة يوتيوب، ومطالبتهم بإنتاج المزيد من الحلقات في الفترة المقبلة، ولدينا مفاجآت بعد انتهاء شهر رمضان. أتمنى أن نحصل دائما على فرصة تقديم ما نحلم به من فن هادف".