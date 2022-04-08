ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات، التي أشارت في الوقت ذاته إلى أنه أدى إلى إغلاق المطار مؤقتا.

وقال رئيس إدارة المطافئ في كوستاريكا هكتور تشافيز في تصريحات صحفية إن "الشخصين، اللذين كانا على متن الطائرة، بصحة جيدة" بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وصرح رجل الإنقاذ في الصليب الأحمر، غويدو فاسكويز، أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا، مشيرا إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لإجراء فحوص كإجراء وقائي.

من ناحيته، قال مدير العمليات والأمن في شركة "آيريس" العامة، التي تدير مطار سان خوسيه، جوليان بيليارد إن قبطان طائرة من طراز بوينغ-757 التابعة لمجموعة "دي إتش إل" الألمانية أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى غواتيمالا، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وخلال الهبوط الاضطراري قبيل الساعة 4:30 مساء، بتوقيت غرينتش، انزلقت الطائرة وانحرفت عن المدرج وانشطرت إلى قسمين.

وأدى الحادث إلى توقف كامل للعمليات في مطار خوان سانتاماريا، وهو الأكبر في البلاد لحوالى 5 ساعات ونصف الساعة، الأمر الذي أثر على نحو 100 رحلة جوية و8500 مسافر.

وعادت حركة المطار إلى طبيعتها "للقادمين والمغادرين" حسب المدير العام لشركة "آيريس"، ريكاردو هيرنانديز.