واستحوذت الحلقة الأولى على أعلى نسبة متابعة بين المسلسلات الدرامية الرمضانية في المغرب بأكثر من مليون ونصف مشاهدة، كما حققت الحلقة الثانية نجاحا كبيرا بأكثر من مليون مشاهدة في ظرف أقل من 24 ساعة.

وقد حظي العمل الرمضاني بتفاعل إيجابي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نالت أولى حلقاته إعجاب العديد من المتابعين، بسبب قصته الاجتماعية وأحداثه المفاجئة والمشوقة.

قصة اجتماعية

وتخوض الممثلة دنيا بوطازوت السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل "المكتوب" بعد النجاح الذي حققته السنة الماضية في مسلسل "بنات العساس" الذي عرض على القناة الأولى.

ويشارك في العمل إلى جانب الفنانة بوطازوت ثلة من الممثلين، من بينهم أمين الناجي، ومريم الزعيمي وسكينة درابيل، وهند بنجبارة، إلى جانب عدد من الأسماء الشابة.

وتدور أحداث المسلسل بين عائلة المعطاوي التي تشتغل في مجال إقامة الحفلات وعائلة المغنية الشعبية حليمة التي ستواجه ابنتها عراقيل عدة بسبب طبيعة عمل والدتها.

وستكون هند ابنة الراقصة حليمة عرضت للتنمر عندما يعلم أصدقاؤها بعمل والدتها ويتخلى خطيبها عنها لنفس السبب، قبل أن يعبر لها عمر، رب أسرة المعطاوي، عن رغبته بالزواج منها وتحدي عائلته بسبب الشبه الكبير بينها وبين زوجته المتوفاة، لتنشب بعدها نزاعات وصراعات بين عائلتي هند وعمر، وتتوالى الأحداث ضمن إطار اجتماعي درامي.

نجاح أولى الحلقات

ومسلسل "المكتوب" من سيناريو فاتن يوسفي، وإخراج علاء أكعبون، ويعرض على القناة الثانية المغربية، في تمام الساعة الثامنة مساء و30 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وقد أبدت كاتبة السيناريو فاتن اليوسفي سعادتها بالنجاح الذي حققه هذا العمل، وبإشادة الجمهور وتفاعله الايجابي بمجرد عرض أولى حلقاته.

تقول فاتن لموقع "سكاي نيوز عربية"، "هذا النجاح ثمرة جهد مشترك، ونتاج عمل جاد ومحكم، إنه نجاح لفريق العمل كله".

وتلفت كاتبة السيناريو إلى دور العمل الجماعي، معتبرا إياه مفتاحا من مفاتيح نجاح المسلسل الدرامي "المكتوب"، مشددة على أن الاقتراب من المشاهد، عبر نقل صور من عمق الواقع، يمثل بدوره عاملا آخر لنجاح هذا المسلسل.

وأوضحت فاتن بأن العمل تم اقتراحه بداية على القناة الثانية منذ سنة 2019، حيث تم إدخال تعديلات عليه بتعاون مع لجنة المتابعة بالقناة قبل عرضه على الشاشة في موسم رمضان 2022.

ولم تخفي فاتن تخوف طاقم العمل في بادئ الأمر من التطرق لموضوع يحمل في طياته أكثر من صورة نمطية تقترن بشخصية الراقصة داخل المجتمع، غير أنها تشدد على حرصهم على كتابة هذا الدور انطلاقا من الواقع الذي تعيشه الراقصة والمشاكل التي تواجهها داخل المجتمع، مع إبراز الوجه المظلم والوجه المشرق لهذه المهنة بشفافية تامة.

وأشادت كاتبة السيناريو المغربية بـ"المهنية العالية للفنانة دنيا بوتازوط وبإبداعها في تقمص دور الراقصة، من خلال تحضيرها الجيد للشخصية، وهو ما لمسه المشاهدون في أولى الحلقات وأشادوا به".

وتشير فاتن، إلى أن الغاية من هذا العمل الفني تبقى الترفيه على المشاهد بالدرجة الأولى، لكن من خلال قصة محبوكة وعمل درامي جاد، يبعث برسائل إلى المشاهد مفادها، أنه لا ينبغي إطلاق أحكام مسبقة دون الإطلاع على حقيقة الأشخاص، كما لا ينبغي الانسياق دائما وراء ما تعكسه الصور النمطية في مجتمعنا.

وبالرغم من كونها ليست المرة الأولى التي تتعامل فيها كاتبة السيناريو فاتن اليوسفي مع المخرج علاء أكعبون، فإنه لم يتم التطرق إلى حدود الآن إلى امكانية تصوير جزء ثاني من مسلسل "المكتوب".