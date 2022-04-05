ودعا السيسي إلى إنشاء عدد من المدارس باسم "خضير البورسعيدي"، نقيب الخطاطين المصريين، تكريما لدوره في الحفاظ على الخط العربي وفن الزخرفة.

ويرى نقيب الخطاطين المصريين مسعد خضير، الملقب بــ"خضير البورسعيدي"، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية" أن التكنولوجيا الحديثة وإن كانت أثرت على قدرة فناني الخط العربي على الصمود في وجه الطباعة الرقمية، إلا أن الفنانين المبدعين المشهورين لم يتأثروا كثيرا حتى لو كانت أعدادهم قليلة، بسبب أسمائهم اللامعة، وإبداعهم في الكتابة.

الزبون يريد طباعة سريعة ورخيصة

ويضيف الفنان خضير، الذي يعد أحد رواد الخط العربي في العصر الحديث، ويلقب بشيخ الخطاطين المصريين، أن الفنانين المشهورين تأتي لهم الأعمال بشكل خاص، لكن مهن الخطاط تأثرت كثيرا مؤخرا بسبب عامل آخر، وهو المتلقي الذي لم يعد يهتم بالخط العربي، بل يهتم بالسعر المنخفض فقط وسرعة الإنجاز.

قلة عدد مدارس الخط العربي

وبين خضير أن: "قلة عدد المدارس التي تعمل على تطوير هذا الفن في الوقت الحالي ساهمت في ضعف هذه المهنة، وليس هذا فحسب بل إن الطلاب يهملون مادة الخط العربي في المدارس ولا يتم الاهتمام بها، والأجيال الناشئة تعتمد بشكل كبير على الكتابة على الحاسب الآلي، وحتى استخدامهم للأقلام العادية قل مع ظهور الكتابة باستخدام جهاز التابلت".

وحذر شيخ الخطاطين المصريين من خطورة اندثار مهنة الخطاط، قائلا: "الخط العربي يمثل هوية مصر وهوية العرب، وطغيان الطباعة والكتابة الرقمية يمحو هذه الهوية، خاصة وأن مصر تتميز بقدرة فنانينها على كتابة معظم أنواع الخطوط، بل إن بعض الخطاطين المتميزين ورغم توفر الأحبار اللازمة للكتابة إلا أنهم يقومون بصناعة أحبارهم بأيديهم، دون الاضطرار لاستعمال الجاهز، وما يصنعه الخطاطون يدويا هو الحبر العربي، وأنا أقوم بصناعة أحباري بنفسي".

مبادرة الرئيس المصري

ولفت البورسعيدي إلى أن "الرئيس المصري أمر بافتتاح مدارس باسمي، للخط العربي، وتم فتح مدرستين الأولى في القاهرة في شارع المعز، والثانية في محافظة بورسعيد في مكتبة مصر العامة، ويتم فتح مدرسة ثالثة في مكتبة مصر العام بمحافظة المنيا، وهي مبادرة بدأت تظهر نتائجها الإيجابية خاصة وأن الرئيس جعل دراسة الخط العربي في هذه المدارس كمنحة مجانية دون دفع أي تكاليف، بعد أن كان دخول هذه المدارس يكلف قرابة 500 جنيه، كما أن المبادرة تشمل شراء الأدوات اللازمة للكتابة بالخط العربي".

وتابع: "على الخطاطين المصريين ابتكار إبداعات جديدة في هذا المجال لجذب الناس إليه، وقد كنت أعمل في التلفزيون المصري وأبتكر خطوطا لكتابة النصوص في البرامج بأشكال متميزة تجذب المخرجين، والمخرجون في السابق كانت لديهم القدرة على الصبر بانتظار إبداع الخطاط في كتابة أسماء العاملين في البرامج والمسلسلات لكن في الوقت الحالي يعتمدون على الكمبيوتر".