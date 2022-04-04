المسلسل تم تصويره بالكامل داخل المجتمع المحلي بمحافظة قنا بصعيد مصر، وجميع الممثلين والعاملين فيه من أهل المجتمع الذي يعبر عنه المسلسل بحسب تأكيد مخرجه محمد البدري.

البدري قال لموقع سكاي نيوز عربية إن المسلسل مأخوذ من حكايات مكتوبة في كتاب " كرم الحكاوي " للشاعر القنائي عادل صابر.

وأوضح أن فكرة مسلسل " كرم الحكاوي " جاءت من خلال ما يقوم الشاعر عادل صابر بنشره عن طريق الفيسبوك لحكايات شعبية تمس قضايا المجتمع الصعيدي، في إطار كوميدي وتراجيدي ودرامي، ما جعله يعرض الفكرة على الشاعر الصعيدي بأن يتم تحويل هذه الأفكار والحكايات لحلقات متنوعة تعرض بشكل تمثيلي جميل وإخراجي جديد على الساحة الفنية الصعيدية.

وتابع البدري قائلا: "وجدت ترحيبا كبيرا بالفكرة من الشاعر عادل صابر، وعلى الفور قمت بتجهيز العمل والتواصل مع أبطال المسلسل حيث يشارك فيه قرابة 40 نجما من نجوم الصعيد، منهم من خاض تجربة التمثيل قبل ذلك عن طريق "السوشال ميديا" أو من هم أساتذة ومبدعون في المسرح الصعيدي".

وأوضح البدري إن تكلفة الإنتاج لم تكن عائقا كبيرا مع مجموعة من هواة الفن والإبداع في الصعيد، حيث لم يتقاضى أحد من أبطال العرض أي مبلغ من المال، وإنما جميع الأبطال ومنفذي العمل عملوا في هذا المسلسل بشكل تطوعي، دون النظر إلى مقابل مادي.

وذكر البدري المعوقات التي واجهتهم في تصوير المسلسل هي قلة الإمكانيات فقط، حيث تم تصوير المسلسل بهاتف محمول، ولكنه أوضح أنه خاض تجربة التصوير وإنتاج الأفلام القصيرة من قبل، ودخل عدة مهرجانات للأفلام.

ويعد فريق " دوار العيله " هو الفريق الأول والوحيد في الصعيد الذي يمتلك عنصرا نسائيا فيما يقدمه من عمل فني يعرض في رمضان على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب البدري.

واختتم البدري حديثه، بأنه سيتم عرض حلقات المسلسل يوميا في رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قال عادل صابر، مؤلف المسلسل، إن "مسلسل كرم الحكاوي يناقش القضايا الصعيدية التي لم يتناولها عمل فني من قبل، دون إسفاف، أو تزييف لوجه الصعيد الحقيقي، لذلك فهو مسلسل بذل فيه طاقم العمل كل جهد وإبداع حقيقي".

وأشار إلى أنه يتمنى من الجمهور الصعيدي العاشق للفن الأصيل أن يدعم هذا المسلسل وأن يقف خلف فريق العمل حتى يقدم المزيد من الأفكار ويناقش العديد من القضايا التي يزعم بأنه المتحدث الوحيد عنها في صعيد مصر.