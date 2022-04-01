والدوبلير في السينما وظيفة يؤديها أشخاص يشبهون النجوم، ويمثلون المشاهد الخطرة التي تقع على عاتق النجوم، وفقا لسيناريوهات الأفلام.

ويعمل ويلسون دوبليرا مع ويليس منذ 17 عاما، وشرح في مقابلة مع صحيفة "الصن" البريطانية كيف تدهورت حالة الممثل الأميركي الشهير في العام الماضي.

وكانت عائلة بطل أفلام الحركة "الأكشن"، بروس ويليس (67 عاما)، أعلنت أنه سيعتزل التمثيل بسبب "مشاكل صحية"، أبرزها فقدانه القدرة على الكلام.

وأفادت العائلة في منشور عبر "إنستغرام" بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبين من تشخيص وضعه أخيرا أنه مصاب بحُبسة (فقدان القدرة على الكلام) مما يؤثر على قدراته المعرفية".

وقال ويلسون إن حالة ويليس تدهورت في الأشهر الأخيرة التي سبقت تشخيص حالته.

وأضاف: "في بعض الأحيان، عندما كنا نتحدث معه، وكان يبدو أنه مشتت الذهن وينسى كثيرا".

وتابع أنه من الواضح أن الممثل كان يعاني أكثر من مجرد النسيان.

وقال: "كونك مع شخص ما بهذا القدر، ستلاحظ التغيرات. أدركنا أنه يواجه أمورا أخرى، لكن في ذلك الوقت لم نكن نعرف بالضبط ما هي".

وقال إنه كان يعلم أنه سيتم الإعلان عن تدهور صحة ويليس في وقت ما، لكنه لم يكن يعرف متى.

وكان ويلسون وويليس قد عملا معا الأسبوع الثاني من ديسمبر من العام الماضي فقط.