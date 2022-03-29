هذه البرامج احتلت مكانًا أساسيًّا في ذاكرة المصريين طوال سنوات مضت؛ من أبرزها: "عمو فؤاد"، وبرنامج "حوار صريح جدًّا"، و"بوجي وطمطم"، "كلام من دهب" و"المسحراتي"، وكارتون الأطفال "بكار"، وغيرها.



"بوجي وطمطم"

يعرض الجزء الخاص بـ"بوجي وطمطم - حبيبتي اسمها مصر" ضمن خريطة "ماسبيرو زمان" في الساعة 6.30 مساءً بتوقيت القاهرة، عقب الإفطار مباشرة على أن يُعاد في تمام الساعة 10 صباحًا.

والعرض الأول للعمل، كان في مارس عام 1991، ويتناول مجموعة من معالم مصر القديمة والحديثة، مثل أهرامات الجيزة وبرج القاهرة، إذ يرافق "بوجي وطمطم" أصدقاءهما إلى هناك، ويتعرفون على تلك المعالم، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمود رحمي، وتأليف محمود رحمي وصلاح جاهين وشوقي خميس، وأبطال العمل هم: يونس شلبي، حسن يوسف، معوض إسماعيل، وإيمي سمير غانم وهالة فاخر، وغيرهم من النجوم.

وما زال المسلسل الكرتوني الشهير يداعب ذكريات جيل الثمانينيات والتسعينيات بمجرد عرضه، وما زال مصدر جذب لكثيرين حول مائدة رمضان.

دراما متنوعة

تشمل الخريطة الفنية، المسلسل الديني "رسول الإنسانية" الذي يعرض في الساعة الرابعة عصرًا، وأيضًا مسلسل من "قصص القرآن الكريم"، الذي يليه في الساعة 4.45 عصرًا، والمسلسل الشهير "ألف ليلة وليلة" في تمام الساعة 7.30 مساءً، وقبلها بنص ساعة تعرض القناة فوازير "نيللي - أم العريف" في تمام الساعة 7 مساءً.



وتشمل الخريطة الدرامية أيضًا، فوازير "فطوطة – الشخصيات"، من بطولة الفنان الراحل سمير غانم، ويتم عرضها 8.30 مساءً، ومسلسل "علي الزيبق" من بطولة فاروق الفيشاوي، ويتم عرضه الساعة 9 مساءً، وفوازير شيريهان "ألف ليلة وليلة" التي يتم عرضها في تمام الساعة 10 مساءً، ومسلسل "حرث الدنيا" في 12 منتصف الليل، ومسلسل "فرصة العمر" في 2 صباحًا.

خطة البرامج

وأعلنت "ماسبيرو زمان" عن خطتها للبرامج التي سيتم عرضها، وهي برنامج "مواقف - أنيس منصور" يتم عرضه في تمام الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "الجائزة الكبرى" الذي اشتهر به الإعلامي جمال الشاعر، ويتم عرضه في تمام الساعة 5.15 مساءً، وبرنامج "خواطر الشعراوي" الذي يقدمه الشيخ الشعراوي، يتم عرضه في تمام 5.30 مساءً، وبرنامج "كلام من دهب" من تقديم طارق علام في 10:30 مساءً.

تفاعل كبير

وبمجرد الإعلان عن الخطة الرمضانية، اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مرحبة بالخطة، وأنها تعيد ذكريات رمضان في الماضي، وكتبت داليا مصطفى "القناة الوحيدة اللي بسيبها شغالة في البيت للأولاد وأنا مش خايفة من لفظ أو مشهد غير محترم، بجد الأسرة كلها بتحب ماسبيرو زمان أحلى قناة وأجمل ذكريات"، وكتب ساجد "كل سنة أنا وولادي مابنتفرجش غير على ماسبيرو زمان أحلى أيام.. كل سنة وإنتم طيبين جميعًا".

وكتبت إيناس: "أخيرًا الحمد لله أجمل قناه بتحسسنا برمضان فعلًا، وأحلى حاجة إنكم هتعرضوا فوازير أم العريف أخيرًا"، وكتب محمد فوزي "الله على الزمن الجميل".

قدرة على المنافسة

الناقدة الفنية ماجدة خير الله، تقول إن ما تقدمه قناة "ماسبيرو زمان" يشكل حالة جيدة، والقناة أصبح لها جمهور من مختلف الأجيال العمرية، سواء الكبار الذين شاهدوا هذه الأعمال وقت عرضها ويتذكرونها مرة أخرى، أو الأجيال الجديدة التي تشاهدها لأول ويشعرون بنوعٍ مِن الانبهار بسبب رصانة المحتوى الذي يتم تقديمه سواء البرامج أو المحتوى الدرامي.

وأضافت خير الله، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القناة قادرة على خلق مساحةٍ للمنافسة في ظل المتغيرات التي تطرأ على أدوات الإنتاج الحديثة التي تعتمد على الإبهار بشكل كبير، لكن "ماسبيرو زمان" لديها رصانة المحتوى وقيمته وأصالة الإبداع، ولذلك دائمًا ما تجد مَن يتابعها.

وأشارت الناقدة الفنية إلى أن القناة قادرة أيضًا على الاستحواذ على مساحةٍ أكبر من حملة تسويقية احترافية ستجعلها منافسًا وندًّا قويًّا للمنصات الفنية الموجودة حاليًّا في السوق، وهذا يقع على عاتق المسؤولين في التلفزيون المصري.