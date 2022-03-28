فيلم "ذا لوست سيتي" اعتمد على مفهوم قوة النجم، الذي بات قديما إلى حد ما، لدفع أحدث إنتاج لباراماونت بيكتشرز، لأعلى من توقعات شباك التذاكر.

لطالما تفردت بولوك بين قريناتها باعتبارها الأكثر جاذبية للجمهور، لكن تلك الجاذبية تبدت في أفضل صورها في السنوات الأخيرة عبر شبكة نتفليكس، حيث أصبح فيلمها "ذا بيرد بوكس" الذي عرض عام 2018، أحد أكثر إصدارات البث المباشر مشاهدة.

تاتوم أيضا أثبت شعبيته مؤخرا، حيث حقق فيلمه الأخير "ذا دوغ" والذي شارك في إخراجه وما زال يعرض حتى الآن، 57.9 مليون دولار في ستة أسابيع.

ساعد ذلك التناغم بين بولوك وتاتوم في جعل "المدينة المفقودة" الذي أخرجه آدم وآرون ني، فيلما كوميديا رومانسيا جذابا يعود بذاكرة المشاهد لفيلم آخر من إنتاج 1984 هو "رومانسينغ ذا ستون."

كان رواد دور العرض السينمائي أسرع في العودة إليها إبان الجائحة.

تأمل دور العرض أن يكون فيلم "ذا لوست سيتي" بداية مرحلة جديدة من الاستقرار.

ظلت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 حكرا على فيلم سبايدر مان: نو واي هوم (الرجل العنكبوت: لا طريق للعودة) والذي تجاوزت إيراداته هامش الثمانمائة مليون دولار هذا الأسبوع)، و"أنتشارتد" (133.6 مليون دولار) و"ذا باتمان" الذي تراجع للمركز الثاني في رابع اسبوع عرض له مضيفا 20.5 مليون دولار إلى إجمالي إيرادات عرضه لتصل إلى 332 مليون دولار.

لكن يبدو أن تقويم عرض الأعمال السينمائية الجديدة سيظل مزدحما، للمرة الأولى هذا العام.

الأسابيع المقبلة سوف تشهد إطلاق أفلام "موربيوس" و"سونيك ذا هيدجوغ2" (القنفذ سونيك 2) و"فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دامبلدور"(وحوش رائعة: أسرار دامبلدور) و "ذا باد غايز"(الأشرار) وذي أنيبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت"(الثقل الهائل لموهبة لا تحتمل)، والتي سوف تعرض حصريا في دور العرض.

شباك التذاكر المتخصص حاز دفعة معززة هو الآخر بفيلم "إيفرثينغ إيفري وير أول آت وانس" أو (كل شيء في كل مكان في وقت واحد) من إنتاج شركة "ايه 24" والذي حقق عرضه الافتتاحي في عشرة مواقع مبلغ 50965 دولارا.

الفيلم، خيال علمي وجودي كوميديا تلعب بطولته ميشيل يوه، وعرض للمرة الأولى – مثل فيلم "المدينة المفقودة" – خلال فعاليات مهرجان "ساوث باي ساوث ويست" في أوستن بولاية تكساس، في وقت سابق من الشهر الجاري.

في الوقت نفسه، حققت الملحمة الهندية "رايز رور ريفولت" (آر آر آر) مبلغ 9.5 مليون دولار في عرضه الافتتاحي في 1200 دار عرض في أميركا الشمالية، مسجلا أحد أكبر العوائد لعرض افتتاحي لفيلم هندي على الإطلاق.

الفيلم التاريخي الذي أخرجه المخرج الهندي "إس إس راجامولي" يحكي عن اثنين من الثوار، وعرض في أميركا في نفس توقيت عرضه في الهند.

الهند ليس بها مركز إحصاء إيرادات مركزي لدور العرض السينمائي، لكن يتوقع أن يحقق "آر آر آر" أحد أضخم الإيرادات في البلاد.