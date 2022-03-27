وقال بين لمحطة "سي إن إن" غاضبا: "إذا اتضح أن أكاديمية السينما لن تدعو زيلينسكي خلال حفل الأوسكار، فسأشجع جميع الممثلين والعاملين في الأفلام، على مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار. بالرغم من أهمية الحفل لهم".

وأضاف: "أنا عن نفسي، عندما أعود للمنزل، سوف أقوم بإذابة جوائز الأوسكار التي حصلت عليها بشكل علني".

وأكد أنه يأمل بأن يكون المسؤولين "غير متعجرفين"، وأنهم قاموا بدعوة الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة خلال الحفل.

ويعتبر شون بين من كبار الممثلين في هوليوود، وسبق له أن حصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مرتين، عن فلميه "ميستيك ريفر" و"ميلك".

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، مساء الأحد، أو فجر الاثنين بالنسبة لدول العالم العربي.