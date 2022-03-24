وأقيم الحفل في منتجع أتلانتيس النخلة دبي بالتعاون مع شركة "جي سي ميديا التي شاركت في عملية تنظيم المهرجان في دورته الأولى، وحضرته نخبة من الوجوه الإعلامية والإجتماعية.

وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربيّة"، قال مؤسّس ورئيس لجنة مهرجان "موركس دور" زاهي حلو: " بعد عشرين عاماً من النجاح في بيروت، كان لا بدّ من إختيار دبي كي تكون محطّتنا نحو العالميّة".

وأضاف: "تضم لجان التحكيم 23 عضواً من عشر بلدان عربيّة مختلفة، ولا بدّ للمهرجان أن يحقّق إنتشاراً أكبر في السنوات القادمة".

وعن عتب البعض على المهرجان لتركه بلده الأمّ لبنان قال: "المهرجان باق في لبنان، وقد أقمنا في شهر سبتمبر من العام الماضي دورة مهداة إلى لبنان، ولكن لا مانع من الانطلاق نحو العالمية خصوصاً في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

أمّا مؤسّس ورئيس لجنة جوائز مهرجان "موركس دور"فادي حلو، فقال لسكاي نيوز عربيّة: " نشهد في هذه الدورة فئات لم نكن نشهدها من قبل، وهي فئات مختصّة بالفنّ الخليجي، كأفضل مسلسل خليجي، وأفضل فيلم سينمائي خليجي، وأفضل ممثّل وممثّلة من الخليج العربيّ".

وأضاف: "كما يتضمن المهرجانات تكريمات للممثّل التركي أوغور غونيش، ولعازف التشيللو الكرواتي العالمي هاوزر".

وعن الفائزين من العالم العربي، قال حلو: "لدينا أحلام التي فازت بجائزة النجمة الغنائية الخليجية العربيّة للعام، وبلقيس التي حصدت جائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام، وحسين الجسمي الذي فاز بجائزة أفضل مطرب عربي، وفايز السعيد الذي حصد جائزة عن مجمل مسيرته، وكذلك جوائز خاصة بالممثلة هدى حسين، والممثل يعقوب الفرحان، إضافة إلى جائزة الأغنية الخليجية للعام التي حصدتها الفنانة العراقية رحمة رياض".

وصرّحت الفنانة الإماراتية أحلام:"أنا سعيدة بوجود الموركس دور في بلادي الإمارات، وبهذا التجمّع الفنّي، وبهذا اللقاء الذي يعدّ أمراً رائعاً". وعن عمق العلاقة التي تربطها بالممثّلة اللبنانيّة نادين نجيم، قالت: " انا ونادين صديقتان مقرّبتان جداً فوق ما يتخيّل البعض".

وبدورها، أكّدت الممثّلة نادين نجيم: "سعيدة جداً بالجائزة التي نلتها عن بطولة مسلسل "صالون زهرة" الذي فاق التوقعات بنجاحه، وقد سعدت بردود فعل الجمهور الذي تفاعل معه بشكل مميّز على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأعربت الممثّلة اللبنانيّة ماغي بو غصن عن سعادتها قائلة: "سعيدة جداً بفوز زوجي المنتج جمال سنان بجائزة المسلسل الخليجي للعام "كف ودفوف" الذي أنتجه. أشعر بالفخر كونه منتج لبنانيّ يحصد الجائزة تلو الأخرى في لبنان والخليج العربيّ".

وبدوره قال سنان: " فخور بأنّ الدراما الخليجية تحظى بهذا الصدى المهمّ، كما أشعر بالفخر لأني أحصد الجائزة من دبي، وهو الأمر الذي يعطيني الحماس لإكمال المسيرة بقوّة أكبر".

هذا وقال الممثّل التركي أوغور غونيش لسكاي نيوز عربيّة: "أنا متحمسّ جداً، وهذه المرّة الأولى التي أحصل فيها على مثل هذه الجائزة الدوليّة"،

وأضاف الممثّل التركي: " لقد أدركت للتوّ أنّه لديّ الكثير من المعجبين في العالم العربيّ، وبصراحة لم أكن أتوقّع أنّهم بهذا القدر، أنا سعيد وفخور جداً بذلك".

وأكّدت الفنّانة رحمة رياض: "منذ بدايات مهرجان الموركس دور كان حلمي أن أحصل على جائزة منه، والحمد لله حصدت اليوم الجائزة الثالثة من هذا المهرجان".

وأعربت الفنّانة الإماراتية بلقيس عن سعادتها بحضور الدورة الأولى لموركس دور في دبي، في الوقت الذي فاجأتها الفنّانة رحمة رياض بمقاطعة لقائها بسكاي نيوز لتؤكّد لها محبّتها. وكان بين النجمتين لقاء عفويّ باركتا فيه لبعضهما بالجائزة، وأكّدتا أنّهما تستمعان لأغاني بعضهما البعض.