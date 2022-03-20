وأثار تصريح فاردي بأنه اكتشف كيفية شراء زرافة، رد منظمة "بيتا" الأميركية المعنية بحقوق الحيوان، التي قالت إن "مثل هذه التصريحات من شأنها أن تلحق الضرر بالحيوانات".

وقال فاردي في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "لم أشتر زرافة لكني اكتشفت كيفية شرائها، وجميع أنواع الحيوانات".

وردت "بيتا" على تصريح فاردي بالقول: "الحيوانات ليست ألعابا أو زينة للحديقة. بيع الحيوانات (الغريبة) يعد واحدا من أكبر مصادر الأرباح الإجرامية في العالم".

كذلك أصدرت المنظمة بيانا جاء فيه: "لا تشتر أبدا حيوانات غريبة من أي مصدر، وادعم التشريعات التي من شأنها أن تجعل امتلاك مثل هذه الحيوانات أمرا غير قانوني".

ويمتلك فاردي وزوجته ريبيكا بالفعل عددا من الكلاب الأليفة، بما في ذلك كلب حراسة اشترياه عام 2018، كما يربي الزوجان الدجاج واضطرا في السابق إلى اتخاذ تدابير لإبعاد الثعالب عن طيورهما.

وأضاف بيان "بيتا": "تجارة الحيوانات الأليفة الغريبة تجارة كبيرة، وبيع حيوانات الحياة البرية المحمية في المتاجر أو المزادات أو على الإنترنت أحد أكبر مصادر الأرباح الإجرامية، وتأتي وراء تهريب الأسلحة والمخدرات فقط، لكن الحيوانات تدفع الثمن".

واختتم بالقول: "لا تنجو الكثير من هذه الحيوانات عند نقلها خارج بيئتها، ومن يفلت منها غالبا ما يعاني في الأسر ويموت مبكرا بسبب سوء التغذية والبيئة غير الطبيعية والوحدة والضغط الهائل من الأسر".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها المؤسسة عن أحد لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقد دانت كورت زوما لاعب وستهام يونايتد بعد ظهور لقطات له وهو يركل قطته، مما أثار موجة غضب ضده.