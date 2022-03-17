ونعى مشعل خلف، صديقته عبر حسابه الشخصي على "سنابشات"، وكتب: "البقاء لله.. انتقلت إلى رحمة الله ساز الله يرحمها ويغفر لها".

من جهة ثانية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المعنية بأخبار المشاهير أن سبب وفاة السعودية ساز القحطاني هو حادث سير بطريق العروبة في السعودية.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل خاصة تويتر مقطع فيديو تظهر فيه سيارة بعد تعرضها لحادث سير مروع وقد اشتعلت فيها النار تماما، وبدأ وسم اسمها يتصاعد في تويتر وسط تبادل للمعلومات حول وفاة المشهورة وأسبابها وملابسات ما حصل.

ويتابع ساز القحطاني على تطبيق "سنابشات" آلاف المتابعين، وكانت تنشر تفاصيل حياتها يوميا.

ووفقا لمصادر عربية، فإن ساز القحطاني من مواليد عام 2000 بالسعودية، وبعد مرحلة المراهقة بدأت تنشر فيديوهات مضحكة مع صديقاتها، ثم شاركت في عروض أزياء داخل السعودية.

ولم يتم إعلان وفاتها بشكل رسمي حتى الآن.