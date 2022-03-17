وبدأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تسليم العاملين بالهيئة وثيقة التأمين على الحياة الخاصة بكل فرد منهم والصادرة عن شركة مصر للتأمين.

وقال اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إن وثيقة التأمين تؤمن حياة العاملين بمجال النظافة نظرا لما يتعرضون له من مخاطر يومية بالشوارع والأماكن العامة.

وأوضح في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه تم توقيع بروتكول إصدار الوثيقة مع شركة مصر للتأمين في نوفمبر الماضي وأن الوثيقة أصبحت سارية من أول ديسمبر.

وأضاف الشرشابي أن قيمة الوثيقة 100 ألف جنيه (6400 دولار أميركي) يتم صرفها كاملة لأي عامل أو موظف بالهيئة في حالة حدوث أي حادث ينتج عنه وفاه و بنسبة تعويض عن العجز الكلي أو الجزئي.

وحسب الشرشابي تقوم هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، بدفع اشتراك أول سنة على أن يستكمل الموظف والعامل دفع اشتراك السنوات المقبلة اختياريا في حال موافقته على تكملتها بمبلغ 150 جنيها فقط في العام.

وقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بإبلاغ كافة الأفرع التابعة للهيئة من خلال غرفة العمليات أنه في حالة تعرض العمال أو الموظفين المشتركين في وثيقة التأمين علي الحياه لحادث إصابة أو وفاة أثناء العمل "يجب إبلاغ غرفة العمليات بالهيئة للتواصل مع إدارة العلاقات العامة والإعلام للتنسيق مع الادارة العامة للموارد البشرية وشركه مصر للتأمين لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة صرف مبلغ وثيقة التأمين المستحقة للمؤمن عليه".