وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الراحل سنديب سينغ ساندو، الذي كان نجما من نجوم رياضة "الكبادي" الشعبية في عدة دول آسيوية، عاش في بريطانيا طيلة عقود وتزعم فريقها في منافسات حول العالم.

لكن الرياضي الراحل الذي فارق الحياة عن عمر يناهز 40 سنة، كان يعود بين الفينة والأخرى إلى الهند لأجل المشاركة في بطولات محلية لرياضة "الكبادي".

وذكر المصدر، أن الرياضي المقتول تلقى رصاصات يتراوح عددها بين 8 و10، في بلدة مليان خورد، ضواحي مدينة جلالندار، شمالي الهند، مع نهاية إحدى مبارات "الكبادي".

وجرى نقل الراحل بسرعة إلى المستشفى إثر تعرضه لإطلاق النار، لكن سرعان ما أعلنت وفاته، بحسب ما أكدته الشرطة.

وذكرت الشرطة أنها تشتبه في أن يكون مقتل الرياضي الراحل ناجما عن عمل دبرته عصابات منظمة، أو أن يكون بسبب المنافسة الرياضية الشديدة و"غير الشريفة".

وتعد "الكبادي" من الرياضات الأكثر شيوعا وشبية في منطقة جنوب شرق آسيا، وتجري عندما يقوم اللاعب بمطاردة خصمه في الفريق الآخر، فيحاول أن يلمسه، وهو يكتم النفس، لكن شريطة ألا يجري الإمساك به.

ودخلت بعض العصابات على خط هذه اللعبة، في محاولة منها للتأثير على الفرق واللاعبين، كما تقام عمليات قمار حول المباريات.

وذكرت الشرطة أنها لم تحدد المشتبه فيه حتى الآن، بينما يستمر التحقيق لأجل كشف الجناة وتقديمهم للقضاء.