وقالت هيذر هوغارتي، إنها صدمت عند مشاهدتها للحمل المولود حديثا، لامتلاكه خمسة قوائم.

ونقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن هوغارتي قولها: "الحمل المميز يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض".

وأضافت هوغارتي: "شاهدت حيوانات ولدت بإعاقات في مزرعتنا، ولكنها المرة الأولى التي أرى فيها حملا بمثل هذه الحالة".

وتابعت: "تسجل حالة واحدة بين كل مليون ولادة بالنسبة للأطراف الزائدة، وقد يتطلب الأمر أحيانا إخضاع المولود لجراحة بغرض إزالة الساق الإضافية إن كانت تعيق حركة الحيوان".