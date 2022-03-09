وسيكون العنصر الأهم ضمن مزاد "ثورة ستيف جوبز: إنغلبارت، أتاري وأبل"، شيك صادر في يوليو 1976 بقيمة 3430 دولارا لشراء قطع لكمبيوتر "أبل 1"، وقع عليه مؤسسا الشركة ستيف جوبز وستيف وزنياك.

وقال بوبي ليفينغستون نائب الرئيس التنفيذي لـ"آر آر" التي ستشرف على عملية البيع: "حدث هذا قبل أن يكون لديهم (شركة أبل) أي مستثمرين".

وأضاف: "السبب في توقيع الاثنين عليه (الشيك) هو الاتفاق الموقع بينهما. أي نفقات تزيد على ألف دولار كان عليهما الموافقة عليها وهذا هو الدليل".

وتابع: "ما يجعل أجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو هذه مميزة للغاية هو أنها نماذج أولية. هي نماذج مبكرة جدا يصعب العثور عليها الآن".

واختتم حديثه قائلا: "أرسل أشخاص من وادي السيليكون، كانوا هناك عندما بدأت ثورة الكمبيوتر بأكملها، هذه المقتنيات إلينا".

ويتضمن المزاد العديد من المقتنيات المرتبطة بجوبز، ومنها صوره في المدرسة الثانوية والطلب الذي ملأه لشغل وظيفة في شركة أتاري.

ونقلت "رويترز" عن ستيفن ليفي الصحفي بمجلة "ويرد" قوله: "لم يوقع ستيف على الكثير من الأشياء. لم يكن يحب التوقيع على الأشياء. لذا فإن توقيعه نادر للغاية".

وقالت دار المزادات إن المقتنيات المعروضة، ومنها جزء مأخوذ من واحد من أوائل أجهزة لعبة الفيديو "أتاري بونغ" وفأرة صممها دوغلاس إنغلبارت خلال حقبة الستينيات من القرن الماضي، تساعد في سرد قصة تاريخ الكمبيوتر.