وأقيمت صلاة الجنازة على الراحل إياد داود في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بعد ظهر اليوم، وسط حضور وتأثر من عدد كبير من محبيه.

وشارك في الجنازة فنانون وكتاب صحفيون، من بينهم عبد الله السناوي، وهشام يونس، وخالد البلشي، وإبراهيم منصور، وعدد آخر من الكتاب والسياسيين البارزين في مصر.

وقال الكاتب الصحفي خالد داود، شقيق الفنان الراحل، إنه أصيب بكورونا قبل 5 أشهر تقريبا، وظل طوال تلك الفترة يتلقى العلاج، حتى توفي بسبب مضاعفات الفيروس.

وكتب خالد على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفي أخي الحبيب إياد عن 40 عاما مليئة بالحب والطيبة والإبداع، يرحمه الله رحمة واسعة. رحمتك يا رب".

كما نعته زميلته في البرامج التلفزيونية سلمى صباحي، قائلة: "أخويا وعشرة عمري إياد داود توفي وذهب للغفور الرحيم.. أرجو من جميع محبيه الدعاء له، ومن يتواجد من جمهورنا في السعودية فأتمنى أن يقوم بعمل عمرة له".

ولد الفنان الراحل عام 1983 من القاهرة، وتحرج عام 2003 من الجامعة الأميركية ودرس التمثيل المسرحي، مما أهله لتقديم نحو 15 عرضا مسرحيا خلال فترة دراسته، وينال إعجاب المتابعين.

قدم بعد تخرجه بعامين برنامج "شبابيك" على قناة دريم حتى عام 2012، مع الإعلامي والممثل عمرو سمير، الذي توفي أيضا بشكل مفاجئ خلال عطلة خارج مصر عام 2017.

كما قدم داود أغنية "الحق حلمك" مع سلمى الصباحي، وتتر برنامجهما "ولاد البلد" الذي قدماه سويا بعد انتهاء تجربة برنامج "شبابيك".

وفي رمضان 2013 قدم داود دوري "خالد" و"عبد الرحمن" في مسلسلي "فض اشتباك" و"الداعية"، قبل أن ينهي تجربته التلفزيونية بدور في مسلسل "شديد الخطورة" مع الفنان أحمد العوضي، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية.