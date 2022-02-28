ونشرت ممثلة أوكرانيا بمسابقة الجمال العالمية سنة 2015، أنستاسيا لينا، في منشور على "إنستغرام"، صورة لها وهي ترتدي الزي العسكري، وتحمل سلاحا حربيا.

وأرفقت لينا الصورة بمنشور جاء فيه: "كل من يفكر بعبور الحدود الأوكرانية سيلقى حتفه".

وفي منشور آخر، قالت لينا: "يقاتل جيشنا الأوكراني بطريقة رائعة تجعل الناتو يفكر بالانضمام لأوكرانيا".

كذلك نشرت لينا صورة لجنود برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصفته بـ"القائد الحقيقي القوي"، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ودعت ملكة الجمال في منشور آخر، المواطنين الأوكرانيين، لإزالة كافة الإشارات الإرشادية للطرقات، زاعمة بأن ذلك سيعيق تقدم الجنود الروس في بلادها، إن توغلوا فيها.

جدير بالذكر أن لينا تحمل إجازة في التسويق وإدارة الأعمال من جامعة "سلافيستك" بكييف، وتتقن التحدث بخمس لغات، وسبق لها العمل كموديل ومديرة علاقات عامة في تركيا.