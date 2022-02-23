وقالت الهيئة إن الموجة الجديدة تستمر 3 أيام وتنتهي الجمعة، حيث "يؤثر على مصر منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض جوي بارد في طبقات الجو العليا".

وأوضحت أن المنخفض "يعمل على انخفاض درجة الحرارة ويصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشده، تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا".

كما أشارت إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق مصر، مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شهدت مصر موجات متتالية من الأحوال الجوية السيئة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشدة وسقطت أمطار غزيرة على معظم المحافظات.