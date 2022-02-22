وعبر مقطع فيديو نشرته على يوتيوب، ذكرت وزارة الداخلية المصرية: "رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية، حول تعرض عدد من المواطنين، لعمليات نصب واحتيال إلكتروني، والاستيلاء على أموالهم، وتهريبها خارج البلاد، من خلال تطبيق إلكتروني تحت مسمى الرمال البيضاء".

وأضافت الوزارة: "نجحت الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، في الوصول إلى أحد وكلاء التطبيق بكفر الشيخ، قام بحث المواطنين على الاشتراك، مقابل حصوله على نسب من الأموال المحصلة، وأنشأ حوافظ مالية إلكترونية لتحويل الأموال عليها، وتمكن ضباط الإدارة من تحديد مستخدمي الهواتف المحمولة، المحول إليها قيمة اشتراك المجني عليهم، وتم استهداف المتهمين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية، وتم ضبط 3 متهمين".

وتابعت: "استمرت القوات في عمليات البحث، ونجحت في إلقاء القبض على القائمين على التطبيق، في عدة أماكن متفرقة، وبحوزتهم مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي، وشرائح هواتف محمولة مربوطة بمحافظ إلكترونية، وعدد كبير من المضبوطات التي يستخدمها المتهمين في نشاطهم".

وكشفت الوزارة أن "إجمالي ما تم ضبطه بحوزة المتهمين بلغ 3 ملايين جنيه و2000 دولار، كما تم التوصل إلى الأرصدة البنكية الخاصة بهم بقيمة 20 مليون جنيه وأصول عقارية بقيمة 6 ملايين جنيه، وعملات افتراضية "بتكوين" بقيمة 2.8 مليون جنيه، وتتولى النيابة العامة التحقيق".