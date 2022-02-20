فبينما كان رجلا الشرطة في سيارة تابعة لشرطة ولاية بنسلفانيا متوقفة في جزيرة على شارع خارجي لمراقبة السيارات، خصوصا تلك المخالفة منها، فوجئ الشرطيان بحدث غريب لم ينتبها له في البداية.

إذ فجأ اندفع باتجاه سيارتهما إطار شاحنة متوسطة الحجم، ثم ارتطم بالزجاج الأمامي للسيارة وحطمه.

ولحسن الحظ فإن زجاج سيارة الشرطة من النوع المقوى، والذي تفتت من الداخل دون أن يلحق بهما أي أذى.

وبعد مشاهدة الفيديو.. تبين أن الإطار أفلت من الشاحنة الصغيرة، واندفع في الجزيرة الوسطى للشارع، واندفع باتجاه سيارة الشرطة، حيث التقطت كاميرا أخرى داخل السيارة ردة فعل الشرطيين، فشوهد أحدهما وهو يحاول حماية وجهه وتفادي الارتطام، والزجاج المتناثر.

ونشرت شرطة "سبرينغ تاونشيب" تسجيلين للحادث وللحظة الدرامية، عندما وقع الحادث، يوم الاثنين الماضي، على طريق ماونت زيون.

وقالت الشرطة في منشور لها "لحسن الحظ، اصطدم الإطار بسيارة الشرطة ثم انطلق في الهواء بعيدا عن الجانب الآخر من الطريق بدلاً من السير في المسار المقابل، واصطدم بمركبة متحركة قادمة في الاتجاه الآخر".

وأضافت الشرطة في منشورها "تعرضت سيارة الشرطة لبعض الأضرار الجسيمة، ولحسن الحظ، لم يصب أي من الشرطيين بجروح".

وفي الفيديو، بدا أن سائق الشاحنة الصغيرة التي أفلت منها الإطار لم يدرك ما حدث واستمر في قيادة شاحنته بلا مبالاة.