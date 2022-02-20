ونقل الإسعاف الذي هرع إلى مكان الحادث، شخصين كانا على متن المروحية لحظة سقوطها إلى المستشفى.

وأشارت السلطات في ميامي إلى أن وضع الراكبين مستقر، وهما حاليا في مستشفى "جاكسون ميموريال"، حسبما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضحت الشرطة أنه تم إغلاق منطقة الحادث، لافتة إلى تعاونها مع هيئة الطيران الفيدرالية التي قامت بفتح تحقيق للوقوف على أسباب سقوط المروحية.

من جانبها قالت هيئة الطيران الفيدرالية، إن المروحية التي سقطت في المياه من طراز "روبنسون آر 44"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في "ظروف مجهولة حتى الآن".

وأثار سقوط المروحية ذعر الذين كانوا يستمتعون بالسباحة وأشعة الشمس في الموقع، حيث علّق كثيرون منهم على الحادث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين التجربة التي مروا بها.