سعى المحققون إلى مساعدة العامة للعثور على بيرلمان (43 عاما)، والتي شوهدت للمرة الأخيرة ظهر الأحد الماضي، وفق ما أوردت محطة ”إيه بي سي 7″ التلفزيونية.

عثرت السلطات على جثمان بيرلمان صباح الجمعة عندما استجاب عناصر الشرطة لبلاغ لفتح تحقيق في وفاة بحي سكني في هوليوود، حسبما ذكرت إدارة شرطة لوس أنجليس.

ووفقا للمحطة التلفزيونية الإخبارية، قرر مكتب الطبيب العدلي في مقاطعة لوس أنجلس أن الشخص المتوفى هو بيرلمان.

وما يزال سبب الوفاة وملابسات اختفائها قيد التحقيق.

لعبت بيرلمان أدوارا في النسخة التلفزيونية من ذي بيرج (التطهير) وشيكاغو جاستس (عدالة شيكاغو)، وفقا لسيرة ذاتية نشرت على موقعها الشخصي على الإنترنت.

ولديها أيضا خبرة واسعة في المسرح بمسقط رأسها شيكاغو.