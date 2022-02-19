ويتجول الدب الأسود الذي يقترب وزنه من 230 كيلوغراما، شوارع منطقة تاهو كيز في ساوث ليك تاهو، على بعد حوالي 100 ميل شرق سكرامنتو، من دون أن يتمكن المسؤولون من الإمساك به.

وأوضحت إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا، في مدونة نشرتها الخميس، أن الحيوان تسبب في أضرار جسيمة في 33 عقارا، واقتحم 28 منزلا، وذلك خلال 7 أشهر.

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أنه "لحسن الحظ، لم يهاجم الدب البشر أو الحيوانات الأليفة في المنطقة".

وقال المتحدث باسم الإدارة بيتر تيرا، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية: "وقعت الحوادث بشكل أساسي خلال صيف وخريف عام 2021، عندما كان الدب في حالة فرط الأكل، ليزيد من السعرات الحرارية التي يحصل عليها ليتمكن من البقاء على قيد الحياة في الشتاء".

وحالة فرط الأكل، وفقا لخدمة المتنزهات الوطنية الأميركية، تتسبب في أكل الدببة وشربها دون توقف تقريبا خلال الخريف، استعدادا للسبات الشتوي.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الدب "فقد خوفه من الناس ويربطهم بالحصول على الطعام، كما أن حجمه الكبير يساعده على اقتحام المنازل، حيث يمكنه اختراق الأبواب الأمامية وأبواب مرائب السيارات".

ونصحت السكان في منطقة تاهو كيز، بالبقاء يقظين، والتخلص من الطعام بشكل مسؤول، لأن الدببة "مدفوعة بالرائحة".