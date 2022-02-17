وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولون لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصا بعد ظهر الأربعاء قبالة شاطئ ليتل باي على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاني.

تفاصيل الهجوم

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن سايمون نيليست، البالغ من العمر 35 عاما، هو ضحية الهجوم الفتاك.

وقيل إن نيليست، الذي كان يسبح بعيدا عن الشاطئ، هاجمه "القرش الأبيض العظيم"، وهو أخطر أنواع القرش في العالم، من الأسفل، عندما كان يتدرب على السباحة المحيطية لسباق خيري في نهاية هذا الأسبوع.

وتم الإبلاغ عن أن مدرب الغوص المتمرس، الذي كان يعيش في سيدني، نشأ في بريطانيا قبل الانتقال إلى أستراليا.

ويأتي الهجوم قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور. وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس.

وتشير البيانات إلى أن هذا كان أول هجوم لأسماك القرش يوقع قتلى في سيدني منذ 1963.

وأمرت السلطات الناس بالبقاء بعيدا عن المياه.