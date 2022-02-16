وقالت عضوة المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية منار غانم لوسائل إعلام مصرية، إن الأخدود العلوي مصطلح يطلقه خبراء الأرصاد الجوية على امتداد المنخفض الجوي.

وأضافت غانم: "هذه الظاهرة تعني وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا".

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن ظاهرة الأخدود العلوي بدأت ظهر الثلاثاء، وستزداد شدتها على مدار الساعات القادمة، على أن تصل ذروتها نهاية الأسبوع الجاري.

وتعد المناطق الساحلية الشمالية الأكثر تأثرا بامتداد المنخفض الجوي خلال الأيام الحالية وحتى نهاية الأسبوع، بينما أغلب المناطق الأخرى في كافة أنحاء الجمهورية تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

هذا ومن المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة "غير مؤثرة على الأعمال اليومية"، خاصة على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وفق الأرصاد الجوية المصرية.