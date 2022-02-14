ووقعت الجريمة في قرية أبو مناع شرق التابعة لمركز دشنا في قنا، ومرتكبها شاب في العشرينات من عمره يتعاطى مخدر الشابو، بحسب شاهد عيان من القرية.

وقال الشاهد أدهم الحفناوي الذي يعمل مزارعا، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن مرتكب الجريمة محمد إبراهيم (29 سنة) الذي أطلق النار على أقاربه كان يخضع لعلاج من تعاطي المخدرات قبل فترة، لكنه عاد للتعاطي مرة أخرى.

وأضاف شاهد العيان أنه "حينما حاول أفراد أسرة الجاني الإمساك به وإرساله لمصحة علاج الإدمان، أخذ بندقية آلية وأطلق الرصاص على والده ووالدته وزوجته وقتلهم على الفور، ثم أطلق الرصاص على شقيقته وزوجها فأصابهما إصابات بالغة".

وعقب ارتكاب الجريمة، فر الجاني من الموقع واختبأ بمنزل تحت الإنشاء في أرض زراعية نائية، وحينما وصلت الشرطة للقبض عليه أطلق الرصاص على القوات، فردت الأخيرة عليه بالمثل، مما أسفر عن مصرعه على الفور، بحسب مصدر أمني.

وذكر المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تبادل إطلاق النار مع المتهم أسفر عن إصابة أحد ضباط القوة الأمنية.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.