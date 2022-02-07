الفيلم من بطولة جوني نوكسفيل وستيف أو وكريس بونتيوس ومن إخراج جيف تريمين.

وجاء في المركز الثاني فيلم الخيال العلمي الجديد (مون فول) أو"سقوط القمر"، بإيرادات بلغت عشرة ملايين دولار.

الفيلم للمخرج رولاند إيميريش وبطولة هالي بيري وباتريك ويلسونوجون برادلي.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم)"سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" من المركز الأول إلى المركز الثالث، مسجلا إيرادات بلغت تسعة ملايين و600 ألف دولار.

والفيلم بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وتوبي ماجواير ومن إخراج جون واتس.

وتراجع فيلم الإثارة (سكريم) "الصرخة" من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات بلغت أربعة ملايين و730 ألف دولار.

والفيلم من بطولة جينا أورتيجا ونيفي كامبيل وديفيد أركيت وميليسا باريرا ومن إخراج مات بتينيلي وتيلر جيليت.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينج 2) من المركز الثالث إلى المركز الخامس بإيرادات بلغت 4.17 مليون دولار.