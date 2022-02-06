وبهذا يتعزز وضع كاميلا في قلب العائلة المالكة بعد اعتبارها في الماضي دخيلة على العائلة.

وقالت الملكة إليزابيث في رسالة بمناسبة ذكرى مرور 70 عاما على اعتلائها العرش إن هذه المناسبة منحتها فرصة للتفكير في الولاء والحب اللذين أظهرهما لها الشعب البريطاني.

وأضافت أنها تتمنى حصول الأمير تشارلز وكاميلا على نفس الدعم، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقالت "أمنيتي الصادقة أنه عندما يحين ذلك الوقت أن تُعرف كاميلا باسم الملكة زوجة الملك مع مواصلتها خدمتها المخلصة".

وكان الأمير تشارلز وكاميلا تزوجا في العام 2005 في حفل مدني في قلعة وندسور.

وقال مقر إقامتهما في كلارنس هاوس يوم السبت إن" كلمات جلالة الملكة أثرت فيهما وشرفتهما".

وتعكس خطوة الملكة اليزابيث قبولا أوسع لوضع كاميلا كملكة.

ولم تعد الصحف الشعبية تستهدفها كما فعلت في العشر سنوات التي أعقبت وفاة الأميرة ديانا زوجة الأمير تشارلز الأولى عام 1997.

وتحمل كاميلا حاليا لقب دوقة كورنوال وتمثل الآن العائلة المالكة بانتظام إلى جانب الأمير تشارلز أثناء المهام الرسمية.