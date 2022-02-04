دخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، الجمعة، يومها الثالث، مع إشارة السلطات إلى أن العملية وصلت إلى مرحلتها الأخيرة.
ورصدت صور تفاصيل العمل الضخم، الذي تقوم به السلطات المغربية في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، بحثا عن الطفل ريان.
ولم يتوقف البحث ليلا أو نهار عن الطفل، الذي وقع في البئر العميقة التي يصل طولها إلى 62 مترا.
واستعانت السلطات بالمغربية بجرافات عملاقة لجفر المنطقة الموازية للبئر الضيقة، علّها تصل إليه عن طريق أفقي.
وتؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.
وذكرت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية" أن الطفل المغربي ريان لا يزال على قيد الحياة.
وبدأت القصة، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة، الأربعاء، عندما كان يسير في المنطقة في غفلة من والديه.
ومنذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة.
ومنذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة.