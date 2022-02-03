وأضافت رابطة العناية بالحيوان في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، أنه تم العثور على الدجاجة الطليقة، في ساعات مبكرة من صباح الاثنين بالقرب من "البنتاغون"، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وقالت المجموعة بلهجة طغت عليها السخرية: " من الواضح أن الإجابة عن سؤال لماذا عبرت الدجاجة الطريق؟، هي الوصول إلى البنتاغون".

وأضافت أن أحد موظفي الرابطة تسلم الدجاجة، التي نشرت لها صورة وهي داخل قفص.

وقالت متحدثة باسم المنظمة إنها لا تستطيع أن تكشف المكان الدقيق الذي عثر فيه على الدجاجة، واكتفت بالقول إنه عند نقطة تفتيش.

ومن غير الواضح من أين أتت الدجاجة، ولا كيف وصلت إلى البنتاغون، الذي يفترض أن يكون تحت حراسة أمنية مشددة.

والدجاجة من فصيلة الرود آيلاند الأحمر، ووصفته الناطقة باسم المنظمة بأنها "جميلة"، لكنها "عصبية"، ومع ذلك سمحت لبعض الأشخاص بأن يداعبوها.

وعلق البعض ساخرا على شبكات التواصل، معتبرا أن الدجاجة "جاسوسة" اقتربت من مقر وزارة الدفاع لجمع المعلومات.