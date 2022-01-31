استمر فيلم الحركة والمغامرات (سبايدرمان: نو واي هوم) "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار" في تصدر إيرادات السينما في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار.