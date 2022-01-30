كما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية للحدث العالمي حاجز الـ72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة عبر "لايف من إكسبو"، فضلًا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق.

وساهم أسبوع "الأهداف العالمية" الذي غادر نيويورك للمرة الأولى في تاريخه، واستضافه "إكسبو دبي" خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير الجاري، في زيادة عدد زيارات المعرض العالمي بشكل ملحوظ.

وشهد أسبوع "الأهداف العالمية" الذي أُقيم بالتعاون مع "الأمم المتحدة" إقامة أكثر 20 فعالية مميزة، بمشاركة ساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وجيروم فوستر، الناشط الأميركي في مجال العدالة البيئية وأصغر مستشار للبيئة في البيت الأبيض على الإطلاق، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وكل من مناصري أهداف التنمية المستدامة، كاتب السيناريو البريطاني، ريتشارد كيرتس، والممثلة الأميركية روبن رايت.

وشارك افتراضيًّا في فعاليات الأسبوع بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

قمة مستقبل الغذاء

وتأتي قمة "مستقبل الغذاء" على رأس الأحداث المنتظرة بـ"إكسبو دبي"، إذ تُقام خلال يومي 23 و24 فبراير المقبلين، بمشاركة 50 دولة.

وتسهم قمة مستقبل الغذاء، التي تستضيفها وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" كشركاء استراتيجيين، في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحفيز جميع القطاعات الزراعية وسلاسل التوريد الغذائية للوصول إلى منظومة غذائية مستدامة ومتاحة للجميع.

وتشمل محاور التركيز الرئيسية للقمة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتغذية وإنترنت الأشياء والحلول السحابية والطائرات من دون طيار والروبوتات وأنظمة الري التكيفية والزراعة الداخلية باستخدام الإضاءة الاصطناعية، وإدارة البيانات وإدارة سلاسل التوريد والزراعة الذكية مناخيا والهدر الغذائي.

فضلًا عن البيئات الزراعية الخاضعة للرقابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الزراعي واستخدام الآلات والزراعة العضوية ونظم الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية وسلامة التربة الزراعية والري بالمياه المالحة والطاقة المتجددة وإدارة المياه.

من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم محمد المهيري، في تصريحات إعلامية: "نفخر باستضافة قمة مستقبل الغذاء التي تجمع نخبة واسعة من المختصين والمعنيين وصناع القرار بالقطاع الغذائي حول العالم، لاستكشاف حلول ابتكارية تعزز وتسرع وتيرة التحول العالمي نحو نظم الغذاء المستدامة".

وأضافت: "هذا الحدث يواكب النهج الشامل لدولة الإمارات في التعامل مع مسألة الأمن الغذائي، والذي ينبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051".

حضور المشاهير

وشهد "إكسبو دبي" زيارة عدد كبير من المشاهير بمختلف المجالات حتى الآن، وكان آخرهم لاعب مانشستر يونايتد وأحد أساطير كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي زار المعرض الجمعة الماضية.

وأطل رونالدو على المسرح الذي ملأت الجماهير مدرجاته بطريقة مميزة، حيث صعد به مصعد حمل المسرح الدائري بالكامل من تحت الأرض إلى وسط الحضور.

وظهر رونالدو في الجلسة الحوارية رفقة جائزة هداف كرة القدم في كل العصور، والمقدمة من "غلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والتي فاز بها النجم البرتغالي الشهر الماضي.

وشكر رونالدو الجماهير الحاضرة في ساحة الوصل، مؤكدًا حبه لمدينة دبي وأهلها، مشيرًا إلى حرصه على زيارة دبي سنويًا، مؤكدًا أن دبي دائمًا تنجح في الأحداث المهمة، وطالب الجميع بالحرص على زيارة المعرض.

وفي اليوم ذاته، نظم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لجمهوره في دولة الإمارات العربية المتحدة فعالية مجانية بـ"إكسبو 2020"، وبحضور نجمه الإنجليزي، جاك غريليش. وكان قد سبقه بزيارة المعرض العالمي، زميله بالفريق، المدافع البرتغالي، روبن دياز.

وخلال الجولة، قال دياز: "إن انطباعي الأول عن إكسبو رائع للغاية حتى الآن. لقد أعجبتُ كثيرا بشلالات إكسبو السريالية".

كما أطلقت المغنية والممثلة الأميركية، أليشيا كيز، ألبومها "keys"، خلال أحد حفلات "إكسبو دبي".

وفي الـ13 من ديسمبر من العام 2021، فاجأ ليونيل ميسي زائري المعرض بزيارة لمختلف الأجنحة، كما التقى عددًا من الشخصيّات البارزة في دولة الإمارات.

مغنّي الأوبرا الإيطاليّ، أندريا بوتشيلي، هو الآخر من الشخصيات البارزة التي حضرت إكسبو 2020 دبي، وقد شارك في الحفل الافتتاحي المبهر.

وفي ختام "أسبوع الفضاء" بإكسبو، تابع زوار المعرض سهرة فنية مميزة، إذ أقيم حفل موسيقي قدمته أوركسترا الفردوس النسائية بقيادة الموسيقار العالمي إيه آر رحمان، الحائز على جائزتي أوسكار، والذي شارك في حفل افتتاح المعرض أيضًا.

كما شارك في إحياء حفلات "إكسبو دبي" عدد من نجوم العرب مثل: راغب علامة، كاظم الساهر، ونانسي عجرم.