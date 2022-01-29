وكشفت هنا الزاهد في حوار خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، سبب موافقتها للمشاركة في مسلسل "أنا وهي" الذي جمعها مع الفنان أحمد حاتم والفنان أشرف عبد الباقي.

قضايا نفسية

وقالت الفنانة المصرية: "الشخصية التي أديّتها كانت أكثر ما حمسني للعمل فالدور كان جديد علىَ تماما، حيث لم أعتد ذلك النوع من الأدوار، وأستطيع القول أنني بهذا الدور استطعت تغيير جلدي تماما".

وتابعت: "السيناريو أيضا أعجبني وكُتب بشكل محترف ولطيف، بالإضافة إلى أن العمل كان متكاملا وبه عناصر النجاح حيث جمع ما بين الدراما والكوميدي والرومانسي".

وأردفت: "في نفس الوقت يناقش قضايا نفسية لم يتحدث عنها أحد من قبل، بالإضافة إلى أنَّ العمل كان يناسب جميع الأعمار بالعائلة لمشاهدته".

وبسؤالها عن تصدُّر العمل على "التريند" منذ بداية عرض الحلقات الأولى من العمل، أوضحت هنا: "ردود الأفعال أسعدتني جدا، وتوقّعت التوفيق لأن الجميع قدَّم أفضل ما لديه وتعبنا كثيرًا في العمل".

أنا وهي

وتجسد الزاهد دور شخصية لديها عقدة من الرجال وتكرههم، إلا أنّها لم تذهب لدكتور نفسي لمساعدتها على اكتساب خبرات تساعدها في تحضير الدور، وفقا لتعبيرها.

وبحسب الفنانة المصرية؛ فقد اعتمدت على السيناريو وتعليمات المخرج سامح عبد العزيز في تفاصيل الشخصية، وأدت بروفات كثيرة مع أحمد حاتم وأشرف عبد الباقي في كيفية تقديم شخصيات تعاني من أمراض نفسية دون تعقيد أو مبالغة وأن يصل للناس بشكل بسيط مفهوم مرض الانفعال المفرط.

وأشارت هنا إلى أنّ المسلسل يُسلِّط الضوء على مرض الوسواس القهري والانفعال المفرط، وتابعت: "قرأت عن المرضين بشكل كبير فكنت أعتبر نفسى أعمل على شخصيتين وليس شخصية واحدة".

وأردفت: "أحمد حاتم أيضا قرأ عن مرض الوسواس القهري، الذي يعاني منه خلال العمل كي يساعده في تحضير الشخصية، لذلك كان العمل يحمل رسائل هامة".

وعبّرت عن راحتها للعمل مع أحمد حاتم للمرة الرابعة، مشددة على أنّ "موهبتها تظهر أكثر من خلال العمل معه، وأن الجمهور يتفاعل معهما ويشعر باختلاف العمل".

وكشفت الزاهد تفاصيل مسرحيتها التي عُرضت مؤخرا ضمن موسم الرياض "جوازة معفرتة"، معبّرة عن أنها "كانت تجربة ممتعة ونالت استحسان الجمهور".

وتعتبر هنا الزاهد المسرح من أصعب الأدوار التي من الممكن أن يؤديها الفنان، لأنه يظهر موهبته الحقيقية، معبّرة عن "عشقها للمسرح منذ أن كانت تمثِّل أمام الفنان المصري الراحل سمير غانم".

قضايا المرأة

وأكّدت أن "زوجها الفنان المصري أحمد فهمي، يدّعمها دائما في اختياراتها الفنية، ويهتم بأعمالها أكثر من أعماله، ودائما ما يفتخر بها ويساندها".

وشددت على أنها تحب تمثيل الأدوار التي تناقش قضايا المرأة في المجتمع في جميع أعمالها مثل شخصية الفتاة الخجولة الضعيفة والكاذبة في مسلسل "حلوة الدنيا سكر" .

وأعربت عن سعادتها بتوجُّه الدراما المصرية في الفترة الأخيرة في تسليط الضوء على قضايا نفسية نادرة مثل مسلسل أنا وهي.

واختتمت حوارها لموقع"سكاي نيوز عربية" بالحديث عن جديد أعمالها الفنية المقبلة والتي تركّز فيها على السينما.

وقالت هنا : "أعمل على فيلم سينمائي جديد يتم التحضير له حاليا، بعدما انتهيت من تصوير فيلم (بعض ساعات في يومٍ ما) الذي تقدمه به دور مليء بالدراما الخفيفة".