وقالت المديرية في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "في إطار المحافظة على صحة مستهلكي الأسماك وبعد ظهور سمكة الأرنب السامة بسواحل ولاية الطارف خلال عملية صيد بحري، قامت مصالح مديرية الصيد البحري وتربية المائيات باتخاذ الإجراءات اللازمة منها التعريف بخطورتها على صحة المستهلك بغرض تفاديها".

وأضاف البيان: "جرى تسليم الأسماك للمركز القومي لبحوث وتطوير المصائد والاستزراع المائي، لتحديد المواصفات العلمية لهذه السمكة".

واختتم البيان بالتشديد على ممارسي مهنة الصيد البحري، للإبلاغ عند اصطياد هذا النوع من الأسماك.

وبحسب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فإنه يتوجب تجنب أكل هذه السمكة أو حتى فتحها، لأنها تسبب الوفاة لكثرة السموم المتواجدة بداخلها، وفق ما نقلت صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما دعت المنظمة إلى رمي كل السمك في حال تواجد هذا النوع السام بينه، ولا يتم استهلاكه في حال ملامسته من طرف هذه السمكة.