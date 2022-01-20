وأكد أبو فلة في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، أن ظروف خاصة منعته من الوصول للمخيمات، ولكن الآن يستطيع توثيق عملية زيارة المخيمات والإشراف على عملية توزيع الأموال.

ووجه أبو الفلة الشكر "لأهل الخير" ولكل من ساهم في التبرع بحملته الأولى والثانية.

واليوتيوبر الكويتي حسن سليمان هو حاليا صاحب أكبر قناة على يوتيوب نموا في العالم ويتابعه أكثر من عشرين مليون مستخدم، وفي رصيده أكثر من ملياري مشاهدة.

وتمكن "أبو فلة" قبل أيام من جمع 10 ملايين دولار لصالح 100,000 عائلة تعاني برد الشتاء.

يأتي هذا ضمن المبادرة التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" بالتعاون مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" بهدف دعم الأسر اللاجئة والنازحة والأقل حظا في الوطن العربي وأفريقيا في تلقي التبرعات من خلال بث حي يقدمه "أبو فلة" من وسط مدينة دبي.

وكان حسن أبو فلة قد بدأ الحملة في 7 يناير، تحت شعار "لنجعل شتاءهم أدفأ" التي أطلقتها حملة "أجمل شتاء في العالم" عبر حبس نفسه داخل غرفة زجاجية قرب "برج خليفة" في مدينة دبي، حتى تحقيق هدفه وهو جمع 10 ملايين دولار من التبرعات.

ويقدم "أبو فلة" محتوى متخصصا في الألعاب، بالإضافة إلى حلقات خاصة بمواضيع متنوعة، لكنه هذا الأسبوع حقق ما لم يحققه غيره، إذ ابتعد عن كل أنواع الفيديوهات التي يقدمها عادة وخرج في بث مفتوح على قناته لجمع تبرعات لصالح اللاجئين السوريين.

ونجح أبو فلة قبل أشهر بجمع مليون دولار بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال بث مباشر "لا ينتهي" حتى يتم جمع كامل المبلغ، وهو ما حدث.