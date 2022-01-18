ويسعى الوثائقي لتعقب خيوط نشوء الفكر المتطرف المؤسس لخيار العنف، من خلال البحث في أدبيات فكر "الإخوان"، الذي أسسّ له البنا منذ نحو مئة عام.

ويستعرض الوثائقي شهادات لأعضاء سابقين في "الإخوان"، ومختصين في فكر التنظيم، بالإضافة إلى قراءة في فكر البنا ومؤلفاته، وأفكار من تأثروا به كسيد قطب على سبيل المثال، والذي يصنف على أنه الأب الروحي للجماعات التكفيرية في النصف الثاني من القرن الماضي وحتى الآن.

ويحاول الفيلم الإجابة على عدد من الأسئلة مثل وجود دليل على الرابط بين ما أسّس له البنا من فكر، وتكاثر الحركات الإرهابية التي تستعمل العنف، أو تبرر له، وما الذي حصده العالم من بذرة الفكر التي زرعها البنا في عقول أتباعه.

جدير بالذكر أن الفيلم الذي سيعرض على شاشة "سكاي نيوز عربية" يوم الأربعاء 19 يناير في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، هو ضمن سلسلة وثائقيات القناة، وتم تصويره في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وتونس والنرويج.