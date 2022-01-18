ورصدت صور التقطتها طائرات استطلاع تابعة لقوات الدفاع النيوزيلندية جزيرة نوموكا، وقد غطى الرماد البركاني الأشجار على مساحة كبيرة.

كذلك أظهرت صور خاصة بمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، مشاهد مماثلة في جزر كولوموتوا وتونغاتابو وكولوفو أوو وفافاو، حيث انهار عدد من المباني، وسط انتشار كثيف للرماد.

وبدا مطار فوا أموتو الدولي وقد غمرت المياه المدرج، حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" التي نشرت الصور.

ويعتقد باحثون أن ثوران "هونغا تونغا"، الذي يقع على بعد 65 كيلومترا شمال عاصمة تونغا نوكو ألوفا، أكبر حدث بركاني منذ 30 عاما.

وتداول رواد مواقع التواصل صورا ومقاطع فيديو تظهر موجة "تسونامي" وهي تضرب الجزر، الأمر الذي تسبب بضرر كبير في كابلات الاتصالات.

وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، الثلاثاء، إن الرماد قد يسبب مشاكل في إيصال المساعدات إلى الجزر المتضررة من البركان عبر الطائرات.

وأضافت أن الحكومة النيوزيلندية خصصت 500 ألف دولار كمساعدات إنسانية إضافية، مما رفع إجمالي دعمها إلى مليون دولار.

وبدوره أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، الإثنين، أن هناك أضرارا كبيرة في البنية التحتية حول جزيرة تونغاتابو الرئيسية.

أما رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، فقالت إنه لم يتم الاتصال بعد بالعديد من المناطق الساحلية خارج العاصمة نوكو ألوفا.