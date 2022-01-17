ويوسف الحسيني، هو إعلامي مصري يقدّم برنامجًا تلفزيونيًّا في مصر على التلفزيون المصري التابع للحكومة، وهو أيضًا عضو بالبرلمان.

وظهر "الحسيني" في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية ليعلن إصابته بأوميكرون قائلًا: "بدون قلق، غالبًا أنا مُصاب بأوميكرون، ولكن هذه ليست الأزمة، ولكن الأزمة أنني لم أستطع الحضور أمس"، في إشارة إلى عدم حضوره جنازة الإعلامي المصري وائل الإبراشي.

وظهر الإعلامي المصري وقت وفاة "الإبراشي" باكيًّا على الهواء مباشرة بعد معرفته بنبأ الوفاة، مشيرًا إلى أنّ الأخير كان أستاذه.

ورأى البعض أنَّ ظهور الإعلامي وهو مُصاب بمتحور أوميكرون استخفافًا بحياة البشر، وكتب حساب على تويتر يحمل اسم محمد شهود: "الإعلامي وعضو مجلس النواب يوسف الحسيني ظهر على الهواء أثناء تقديمه برنامج التاسعة على التلفزيون المصري ليعلن بكل أريحية أنه مصاب بأوميكرون"، متابعًا: "استخفاف بحياة البشر".

بينما كتب أحمد سمير عبر تويتر: "يوسف الحسيني يعلن إصابته بكورونا أوميكرون على الهواء؛ من داخل ستوديو فيه موظفين وعاملين عادي؛ لا وعلى قناة من قنوات الدولة".

فيما طالب البعض بمحاسبة الإعلامي المصري، وسط مطالبات بالاعتذار وعدم الظهور على شاشة التلفزيون مرّة أخرى.

بينما استنكرت مي جودة عبر حسابها على فيسبوك، التصرُّف الذي قام به يوسف الحسيني قائلة: "بنواجه وباء بينتقل بالنفس ووزارة الصحة مطلعة تحذير أن أي إصابة بدور برد يتعامل أنه اميكرون ويتعزل، ودا قاعد في ستديو يقول أنا عندي اميكرون!"

بينما تساءل أندرو محسن عبر حسابه على فيسبوك: "هو ده الوعي اللي المفروض يكون عند إعلامي بيشوفه عدد كبير جدًا من الناس؟ إنه عادي نطلع في وسط ظروف الكورونا وفي وقت باين فيه تزايد عدد الحالات، وننزل شغلنا عشان بس نوصل لمسة وفاء لشخص فيه آلاف ويمكن ملايين كتبوا عنه وشاركوا في جنازته؟"، في حين قال حساب آخر: "أنتَ مُصاب وتريد نقل العدوى لكل العاملين بالبرنامج؟"

في السياق ذاته؛ وجهّت وزارة الصحّة المصرية عدّة نصائح للمواطنين بشأن الإصابة بنزلات البرد في ذلك الوقت، مشددة على أنّه حتى لو كان نزلة برد طبيعية فيجب عزل نفسه.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي ارتفاع معدّلات الإصابة بفيروس كورونا ومتحوّراته، حيث بلغت عدد الحالات المُصابة أمس 1197 حالة إيجابية.

وفي تصريحات للقائم بعمل وزير الصحة المصري، الدكتور خالد عبد الغفّار قال إنَّ المتحوّر السائد في مصر حاليًّا هو متحوّر أوميكرون، ويأتي متحوّر دلتا في المرتبة الثانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مستجدّات كورونا أنَّ هناك ارتفاعًا ملحوظًا في معدّلات الإصابة بكورونا بداية من شهر يناير الجاري وحتى الآن، بعد استقرار الأوضاع منذ ديسمبر الماضي 2021.

وتأتي الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بأوميكرون، بحسب وزارة الصحّة المصرية، الرشح والصداع والشعور بالتعب والإجهاد والعطس واحتقان وجفاف في الحلق يسبب ألم عند البلع، وهو ما يتشابه مع أعراض نزلات البرد العادية.