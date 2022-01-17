ولد أليكوس فاسيانوس في أثينا في 16 ديسمبر 1935. درس الكمان في معهد أثينا للرسم والرسم في مدرسة أثينا للفنون الجميلة من 1955 إلى 1960.

بعد وقت قصير من معرضه الأول في أوائل الستينيات، ذهب إلى باريس في منحة حكومية فرنسية لدراسة الطباعة الحجرية في مدرسة الفنون الجميلة. انتهى به الأمر بالبقاء في باريس لمدة 35 عامًا.

على الرغم من أن بعض لوحاته، وخاصة اللوحات الأولى، كانت بأسلوب معاصر، إلا أنه استوحى في الغالب من الفن الشعبي اليوناني والأساطير اليونانية القديمة. كما استوحى أفكاره من الموضوعات البيزنطية، على الرغم من أن لوحاته الملونة لا علاقة لها بالتقشف البيزنطي. إلى جانب الرسم والطباعة الحجرية، قام أيضًا برسم الكتب، وتصميم الأزياء والديكورات المسرحية وأعمال النحت.

حظي فاسيانوس باحتفاء على نطاق واسع في اليونان والعديد من أعماله تزين الأماكن العامة، بما في ذلك لوحة جدارية في محطة مترو أنفاق أثينا. في فرنسا، حصل على وسام الفنون والآداب ووسام جوقة الشرف. عرضت أعماله على نطاق واسع في أوروبا وأميركا اللاتينية. كان معرضه الأخير عام 2004 في أثينا.

خلف فاسيانوس زوجته ماريزا وابنتين.