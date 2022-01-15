وصرح أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، السبت، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر ألب" "EVER ALP" في أولى رحلاتها البحرية ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي للقناة الجديدة قادمة من ميناء كينجداو بالصين، ومتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أثبتت ريادتها وقدرتها على استقبال كافة سفن الحاويات العملاقة التي تصل سعتها إلى 24 ألف حاوية، حيث تختص هذه الفئة من السفن العملاقة بعبور قناة السويس دون غيرها من الممرات الملاحية لنقل التجارة بين أوروبا وآسيا.

ولضمان عبور السفينة بأمان، وجه الفريق أسامة ربيع باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك، وتعيين مجموعة من كبار المرشدين بالهيئة لإرشادها خلال رحلتها عبر القناة.

وتعد السفينة البنمية العملاقة "EVER ALP" السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم "إيفر أيس" "EVER ACE"، وهى الرابعة ضمن سلسلة من السفن العملاقة، مكونة من 12 سفينة من الفئة "أيه 24"، يتم بناؤها لصالح الخط الملاحي "إيفر غرين"، حيث تتولى ترسانة سامسونغ للصناعات الثقيلة بكوريا الجنوبية بناء 6 سفن، فيما يتم بناء 6 سفن أخرى بالصين.

وفي مارس 2021، صدمت"الشقيقة الأصغر" "إيفر غيفن"، الضفة الرملية لممر قناة السويس على بعد حوالي 6 كيلومترات شمال المدخل الجنوبي، بالقرب من مدينة السويس في الثالث والعشرين من مارس الماضي.

وأسفرت جهود الإنقاذ الضخمة عن تحرير السفينة التي تصل لحجم ناطحة سحاب، بعد 6 أيام، مما أدى إلى ازدحام مروري لمئات السفن المنتظرة بالمرور عبر القناة.

وتتفوق "إيفر ألب" بالحجم والسعة على "إيفر غيفن" التي تسببت بأزمة ملاحية عالمية قبل أقل من عام، حيث يزيد وزنها بألف طن، وتستوعب 4 آلاف حاوية أكثر.

ويبلغ طول سفينة "إيفر ألب"400 مترا، وعرضها 61.5 متر، فيما تبلغ حمولتها الصافية 221 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24 ألف حاوية.