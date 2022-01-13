وقال فهمي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الدور الذي يقدمه في "الكاهن" جديد ومختلف ولم يقدمه من قبل خلال مشواره الفني، و"هذا ما دفعني لخوض هذه التجربة".

ويشارك الفنان المخضرم بطولة الفيلم كل من محمود حميدة ودرة وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحنان سليمان، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة.

وتابع فهمي: "هناك أشياء كثيرة جذبتني لخوض هذه التجربة، هي وجود المخرج الكبير عثمان أبو لبن، وأيضا السيناريو المكتوب بشكل جميل جدا، والموضوع ذاته الذي يناقش قضية مهمة للعالم كله".

وعن "المباراة التمثيلية" في فيلم "الكاهن"، حيث يشارك فهمي في العمل كوكبة من النجوم المميزين، أشار إلى إنه يراها "منافسة قوية وشريفة، حيث يبذل كل منهم أقصى ما عنده ليظهر بشكل أفضل".

وأوضح الفنان أنه لم يواجه أي صعوبات في العمل، معللا ذلك بأن "فريق العمل كان متعاونا ومتفاهما بشكل كبير جدا، وبالتالي خرج العمل بكل بساطة ومن دون أي صعوبات أو تعقيدات".

وعبر فهمي عن ترحيبه الشديدة بفتح دور السينما أبوابها مرة أخري بعد إغلاقها بسبب وباء كورونا الذي انتشر في العالم كله، مشيرا إلى أنه "سعيد بالمنافسة بين الأفلام المصرية حاليا، التي تتنوع بين الكوميديا والحركة والتراجيدي".

ومن جهة أخرى، قال فهمي إنه يحضر لخوض سباق الدراما في رمضان المقبل، كما أنه يستعد لفيلم جديد، وسيخوض تجربة المسرح بعد غياب طويل عبر عمل من إنتاجه الخاص.