ودخلت سيلفانا شمعون البالغة من العمر 28 عاما، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعدما نجحت بتسديد 178 ركلة خلال 60 ثانية.

وتعاونت سيلفانا التي سبق لها دخول "غينيس" بركل أكبر عدد من الكرات على رؤوس أشخاص، مع هانا رايت، ليحطما الرقم القياسي الجديد معا.

وتناوبت سيلفانا وهانا على الركل، ليسجلا 178 في دقيقة، ويحطما الرقم السابق والذي كان 144، حسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وعلقت سيلفانا على إنجازها قائلة: "أبحث دائما عن الأفكار لتسجيل أرقام قياسية. فكرت بالتعاون مع هانا لتحقيق هذا الإنجاز".