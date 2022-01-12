ويظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، رجلا اقتحم قمرة قيادة طائرة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" متجهة إلى ميامي.

ووفق الصحيفة البريطانية، فقد ألحق الرجل وهو من هندوراس أضرارا بوحدة التحكم الخاصة بالطائرة.

ونجح عدد من رجال الأمن من سحب الرجل الذي لم يكشف عن اسمه للطائرة مجددا، بينما انتشر عناصر من الأمن أمام الطائرة.

ولم يتم الكشف أيضا فيما إذا كان الرجل مسافرا على متن الرحلة وفق بيان صدر عن شركة الطيران الأميركية، والتي أثنت على تعامل طاقمها مع الوضع.