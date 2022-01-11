وقالت منى كريم في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية": "لدي النية، لكنني أنتظر من يبادر لكتابة القصة والسيناريو، إذ أريد تجسيد قصة حياة أمي في مسلسل تلفزيوني يؤرخ فترة مهمة من تاريخ التمثيل الفكاهي التلفزيوني في لبنان".

وتحدثت الفنانة عن والدتها التي أحبها الجمهور اللبناني في الستينيات والسبعينيات، مع بداية عصر التلفزيون بالأبيض والأسود، خاصة أنها عرفت بفن المونولوج والتمثيل الفكاهي.

وتوفيت الراحلة على خشبة المسرح بعد أن خانها قلبها، وقالت ابنتها: "بدايات أمي في عالم الفن كانت في مصر، بعد أن رافقت أختها إيزابيل سمعان إلى هناك وبدأت بغناء المونولوج، وأطلق عليها من مصر اسمها الفني (فريال كريم)".

ولفتت كريم إلى أنها أخذت من والدتها اهتمامها الدقيق بالعمل، إلا أنها أحبت تجسيد دور الأم الحنونة دائما، منذ أكثر من 4 عقود، عند دخولها عالم التمثيل في لبنان.

جريمة قتل وسجن

وتحدثت كريم عن آخر أعمالها الفنية، وكشفت تجسيدها لدور امرأة مظلومة في مسلسل تلفزيوني، يتم سجنها مدة 20 عاما لاتهامها بجريمة قتل لا علاقة لها بها.

وسيعرض المسلسل على إحدى الشاشات العربية ويحمل عنوان "الزوجة الأولى"، وهو للمنتج اللبناني مروان حداد.

وعن قصة المسلسل، قالت: "تسجن بطلة العمل بجريمة قتل ظلما، وعند خروجها تحاول الانتقام بالطرق المتاحة أمامها ممن أوقعها بتلك الورطة، محاولة في الوقت نفسه، تعويض إحساس الأمومة وبعدها عن ابنها، الذي كبر بعيدا عنها، وكرهها في بادىء الأمر".

وأعربت كريم عن ارتياحها "للنجاح الذي تحققه الدراما اللبنانية على الصعيدين اللبناني والعربي، وحجزها لحيز مهم على الفضائيات العربية".

يذكر أن كريم ممثلة دراما لبنانية، ووالدها محمد كريم، مخرج إذاعي وأحد رواد "الإذاعة اللبنانية" منذ الستينيات. وتخصصت في الأدب الفرنسي، وشاركت في أعمال فنية عديدة، أبرزها "الرؤيا الثالثة" و"الحاقد" و"آخر الليل".

أما والدتها الراحلة فكانت "المونولوجيست الأولى" في لبنان، إذ بدأت بالغناء قبل بلوغها السابعة من عمرها، واشتهرت بأدوارها الفكاهية وأغانيها الخفيفة القريبة من الناس. واشتركت كطفلة في الفيلم المصري "سكة السلامة".

وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، وكانت تردد أغنيات المطربة المصريّة ثريا حلمي على مسارح القاهرة.

بدأت عملها المسرحي على مسرح دمشق، ومن ثم تعرف عليها الفنان والمخرج الراحل محمد شامل، الذي أسند إليها العديد من الأدوار الإذاعية والتلفزيونية. أما أشهر أدوارها فهو "أم خبار" في المسلسل الذي كان يحمل نفس الاسم، و"زمرد" في مسلسل "الدنيا هيك". وتوفيت عام 1988 على خشبة المسرح.