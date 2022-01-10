الموسيقار المصري أشار خلال برنامج " واحد من الناس"، إلى أن عمرو دياب "لا يسأل عنه ولا يتواصل معه"، وقال: "عمرو مشاغله كثيرة، وعنده جيم في البيت.. يصحى (يستيقظ) الصبح يعمل تمرين وعضلات، ومش فاضي".

وأكد في ذات الوقت أنه "غير منزعج من عدم سؤال المطرب، طالما هو ناجح ويشق طريقه، أنا أشوف حد تاني".

وتطرق هاني شنودة في سياق حديثه عن دياب، إلى علاقته بأبنائه، قائلا إنهم "لا يسألون عنه أيضا، ولا يهاتفونه إلا في حال تعرض أحدهما إلى مشكلة أو أزمة فقط"، مشيرا إلى أنه "يطمئن عليهم عندما لا يتواصلون معه، لأن هذا يعني أنهم في أفضل حال وتسير حياتهم دون أي مشاكل".

وأضاف: "أنا عندي نادر ودينا، نادر عنده بنتين ودينا فنانة تشكيلية، لا ابني بيسأل علي ولا ابنتي، فببقى مطمن إن كل حاجة كويسة".

وتابع: "لكن لو ضربولي تلفون (اتصلوا بي) يبقى فيه مشكلة، بابا هات فلوس (اعطنا نقودا)، إلحق ده إحنا حصلنا كذا.. فالحمد لله مبيكلمونيش (لا يحادثوني) يبقى كل حاجة كويسة".

تفسير مختلف

موقع "سكاي نيوز عربية" تواصل مع الموسيقار المصري، والذي بدوره أوضح أن الجميع "أساء فهم" تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني، مشيرا إلى أنه "شبّه دياب بأولاده، وأنه يطمئن عليهم كثيرا عندما لا يتصلوا به، كونه يعلم أنهم بخير".

واستطرد قائلا: "ابنتي تأتي لي كل أسبوع، وابني يتصل بي من فرنسا بشكل يومي، لكن لا يهم أحدا أن أخرج وأوضح كل هذه التفاصيل الشخصية".

وتابع: "الجمهور له مطلق الحرية فيما فهمه من تصريحاتي، لأنه كان يتضح من كلامي أنني أمزح، لكن تمت صياغة عناوين الحلقة التلفزيونية بشكل خاطئ لترويج الخبر وجذب المشاهد".

عمرو وعبد الحليم

وحول تصريح الإعلامي المصري مفيد فوزي مؤخرا عن دياب، بأنه "لا صوت له بل مجرد عضلات"، قال شنودة: "إن شهادة فوزي عن دياب مجروحة، لأنه كان صديق الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، فمن الطبيعي أن يكون متأثرا به ويقارن كل المطربين به".

وأضاف: "هناك شيء مهم للغاية كان يجب أن يضعه فوزي في اعتباراته، وهو أن تغير الزمن يغير الأذواق ويخلق نوعا من الصراع الطبقي".

وأردف: "تغير الأذواق أمر صحي، كما يجب ألا نحجر على الآخرين ونقول هذا سيئ، فالمقارنة هنا ظالمة، لأن حافظ في بداياته كان قد تقدم للإذاعة 3 مرات وتم رفضه، لأنهم في هذا الوقت كانوا يرون أنه لا يوجد مطرب موهوب وعظيم مثل الفنان محمد عبد الوهاب، وبالتالي فكل زمان له ذوق".

وكشف الموسيقار المصري في حواره مع موقع "سكاي نيوز عربية"، عن جديده الفني، موضحا أنه يقوم بالتحضير لأغنية سيتم تقديمها بالعربية والإنجليزية والفرنسية، وستقوم بغنائها المطربة منى عزيز، التي ستأتي لمصر الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الأغنية "ستكون ترويجا لمصر كبلد سياحي ومتحضر".

أهمية الموسيقى

وفي سياق متصل، أكد شنودة أن "الموسيقى تلعب دورا مؤثرا وكبيرا في المجتمع، لا يمكن الاستهانة به"، مضيفا أنها "تجعل المخ يفرز هرمون السعادة والحب، كما أنها مرآة للمجتمع، وتعكس مدى رقيه أو انحداره الفكري، فالمجتعمات المتحضرة تعلي قيمة الموسيقى التي تغرس المعاني الجميلة في نفس من يدرك قيمتها".

ولدى سؤاله عن أغاني المهرجانات، قال شنودة أنه "ليس لديه مشكلة في اللون الموسيقي المستخدم فيها، لأنه لون موسيقي جيد"، لكنه "ضد الكلمات المستخدمة في المهرجانات".

وقال: "مشكلة المهرجانات تكمن في كلماتها، خاصة وأنها لا تمر على الرقابة والمصنفات الفنية".